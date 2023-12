Toda a vizinhança da Travessa do Triunfo, em Sepetiba, está passando por um perrengue sem fim. Praticamente todos os dias, a partir das dez da noite, uma padaria na altura do número 18 fica cheia de menores de idade fazendo algazarra, xingando e gritando. Isso é na esquina com a Travessa Boa Ventura. Não conseguimos mais dormir e as autoridades não fazem nada para resolver.