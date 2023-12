Estamos no fim de dezembro e já são mais de quatro meses de salários atrasados dos terceirizados do Samu de Duque de Caxias. É uma falta de respeito com o trabalhador. Algumas pessoas estão passando necessidade por não receber o salário. Faltam remédios e muitos funcionários não têm alimentação ou sequer passagem. A prefeitura nos abandonou de vez.