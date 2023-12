Venho solicitar, creio que em nome da população do Rio de Janeiro, a implantação da tarifa zero na cidade aos domingos. A maior cidade do Brasil, São Paulo, já fez isso e acredito que o prefeito Eduardo Paes deva seguir o exemplo. As nossas passagens já são caríssimas, de qualquer forma. É o mínimo que poderiam fazer por nós, já que isso facilitaria até mesmo o acesso ao lazer.