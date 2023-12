Ceia natalina vai ser farta no Rio

Em relação à Ceia de Natal, uma pesquisa da Associação de Supermercado do Estado do Rio de Janeiro (Asserj), em parceria com a consultoria Future Tank, informou que os fluminenses vão gastar em média R$ 384,42. O estudo mostrou ainda que 41% da população deixou as compras de supermercado para a última hora, que coincide com a data limite de pagamento do 13º salário.

Fábio Queiróz, presidente da Asserj, acredita que será um Natal de fartura no Rio. "É a comemoração mais esperada pelas famílias brasileiras, sendo uma das datas mais aguardadas pelo varejo. O segmento supermercadista está confiante e alimenta uma expectativa positiva, uma vez que as famílias irão priorizar suas comemorações ao redor da mesa natalina", ressaltou.