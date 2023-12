MPRJ denuncia filha

O Ministério Público denunciou por homicídio qualificado à Justiça Renata Barbieri Uliana, suspeita de mandar matar Sheila Macedo da Silva, de 65 anos, em outubro, quando a idosa saía de um condomínio no Pechincha.

Segundo investigações, Renata arquitetou a morte da vítima com uma terceira pessoa, que fez os disparos de um carro branco assim que a idosa foi atraída por Renata para fora do prédio para conversar. O crime teria motivação financeira, já que a suspeita, que era filha de consideração de Sheila, vinha desviando dinheiro da conta bancária da vítima e tinha a intenção de ocultar as ações.

Logo após o crime, Renata foi presa temporariamente pela Polícia Civil.