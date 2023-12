Tigresa do Porto da Pedra

Giovana Cordeiro, a Luna da novela 'Fuzuê', conversou com a coluna sobre o momento que vive como musa da Unidos do Porto da Pedra, que volta ao Grupo Especial do Rio de Janeiro no Carnaval do ano que vem.

"Está sendo maravilhosa a experiência. Se tem uma coisa que eu gosto muito, que é extremamente típica do nosso povo, é chegar em um local novo e me sentir acolhida. Isso faz parte do brasileiro, do carioca e estou descobrindo que aqui na Porto da Pedra é igual. Amo não ter cerimônia, ser bem recebida e estar inserida na comunidade. Isso eles fazem muito bem. Então, desde a primeira vez que pisei na quadra, eu me senti em casa. Por tudo isso, posso dizer com orgulho que estou muito feliz de estar nessa escola. Ter sido escolhida por eles é uma honra pra mim. E eu estou muito animada com os ensaios e adorando viver todo esse processo até o dia do desfile", disse.

Ela citou que o namoro com o Tigre de São Gonçalo já vem de outros tempos, mas que queria entrar de cabeça e mergulhar fundo no universo do Carnaval.

"A gente já estava conversando desde o ano passado, só que eu entrei em um ritmo de gravação ali no final de 'Mar do Sertão' de protagonista, e como era tudo muito novo para mim, preferi não assumir esse compromisso naquele momento. Eu queria entrar para o Carnaval, era um sonho da minha vida, mas eu queria conseguir me dedicar. Agora, eu estou lá na novela, mas eu consegui organizar minha vida para estar aqui da maneira que a escola merece e que eu mereço também. Acho que é um casamento que dá certo com muita dedicação. Então, ano passado, eu achei que não fosse me dedicar o tanto que a escola merecia e esse ano eu falei: 'Não, eu quero, tem que ser agora'. E aí a gente firmou essa nossa parceria e estou muito feliz".

"Minha paixão por esse universo é algo que sempre existiu, que vem desde criança. Sou carioca da gema, amo Carnaval, ficava sempre na Avenida, no Carnaval de rua, em casa, sambando, imitando, cantando. Desde que me entendo por gente, o sonho da minha vida é desfilar, mesmo. Então, estou me sentindo realizada de estar podendo tornar esse sonho real com a Porto da Pedra".

A atriz comentou que está se preparando demais para o desfile de 2024. Perguntada sobre a fantasia, ela fez suspense.

"Eu amo sambar, então ter a possibilidade de aprimorar isso, para mim, é fantástico. Sei da responsabilidade não só de estar representando uma escola como a Porto da Pedra, mas também de atravessar uma Avenida com adrenalina e tudo ali da hora do desfile. Portanto, estou fazendo de tudo para me preparar da melhor forma possível. Em relação à fantasia, eu já vi sim e está belíssima. A única dica que posso dar é que tem vermelho (risos). Não quero entregar muito, senão vai estragar a surpresa. Ainda tem as fantasias dos ensaios e a minha ideia é ir contando uma historinha com elas".

Por fim, ela ainda falou do momento profissional e o reconhecimento do trabalho na novela 'Fuzuê'.

"É fantástico ter o trabalho reconhecido. Para mim, o mais maravilhoso nesse momento atual da minha carreira é justamente poder chegar nos mais diferentes locais e as pessoas me abordarem com carinho. Na Porto da Pedra mesmo, me reconheceram como Xaviera e eu amei. Foi uma personagem muito importante, que as pessoas adoravam, tinham carinho por ela. Agora, estou vivendo isso também com a Luna. Gosto disso. A novela possibilita a gente estar perto do povo, diariamente na casa das pessoas. Amo fazer parte de uma cultura acessível, que as pessoas entendem, se divertem e se emocionam com aquilo. Então, mais do que estar fazendo sucesso ou estar em algum posto, eu acho que estar trabalhando com aquilo que amo, ter esse reconhecimento carinhoso do povo e ver que eles assimilam o que tem de mais humano no meu trabalho, para mim, é a melhor parte, sem dúvidas".