santo do dia

Santa Tarsila

Hoje lembramos a vida de Santa Tarsila, integrante da nobre família romana dos Anícios. A santa e sua irmã Emiliana foram as responsáveis pela educação de seu sobrinho São Gregório Magno, um dos grandes Papas da história. Suas melhores companheiras foram as duas irmãs, Emiliana e Jordana. As três viviam na casa deixada pelo pai, no Monte Célio. Tarsila estava sempre à frente de todas, tinha como auxílio a Palavra de Deus e pregava o exemplo da caridade e da castidade. Tendo como opção de vida seguir o Evangelho de Cristo, Tarsila estava feliz na entrega de seu amor ao Senhor.