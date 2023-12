SANTO DO DIA

Santo Estevão:

É celebrado pela Igreja Católica e por muitas outras denominações cristãs como um exemplo de fé, coragem e martírio. A história de Santo Estevão é narrada no livro de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento da Bíblia. Ele era um dos sete diáconos escolhidos pelos apóstolos para servir na Igreja primitiva, principalmente para cuidar das necessidades dos pobres e viúvas. Além de seu trabalho caridoso, era conhecido por sua pregação eloquente e sua habilidade em defender a fé cristã. Estevão ficou famoso por suas disputas com líderes religiosos judeus que se opunham ao Cristianismo.