Quem é Tandera, agora o miliciano nº 1 na pista

Danilo Dias Lima, o Tandera, de 38 anos, é o chefe da segunda maior milícia do Rio e domina Seropédica, Itaguaí e outros pontos da Baixada Fluminense, como o KM-32, em Nova Iguaçu.

De acordo com a Polícia Civil, ele tem o olho de Tandera, símbolo dos Thundercats (animação dos anos 80), tatuado no peito. Seus principais aliados fizeram o mesmo tatoo. O criminoso é conhecido por ser extremamente violento. Ele faz questão de estar à frente de invasões em áreas dominadas por rivais, anda sempre com diversos seguranças.

Ele era membro da milícia de Wellington da Silva Braga, o Ecko. Após a morte do chefe, em 2021, o bando rachou quando Zinho assumiu a liderança, tranformando Tandera em inimigo.

Em agosto passado, a polícia apreendeu 19 fuzis que seriam da milícia de Tandera e apreendeu um carro-forte usado para proteger criminosos em confrontos.