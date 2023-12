Mais uma vez os salários do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes estão atrasados. O salário do mês de novembro ainda não foi pago e somente na última semana aconteceu o pagamento da parcela do décimo terceiro. Tenho tentado denunciar esse descaso há um tempo, mas até agora não consegui. Conto com a voz do jornal para que todos saibam disso.