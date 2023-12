SANTO DO DIA

SÃO JOÃO EVANGELISTA: É uma figura proeminente no Cristianismo e um dos apóstolos mais importantes. Ele é amplamente reconhecido por seu papel na divulgação da mensagem de Jesus Cristo e pela autoria de um dos quatro Evangelhos do Novo Testamento, que leva seu nome. O Evangelho de São João, escrito por volta do final do primeiro século, é distinto dos outros três Evangelhos sinóticos (Mateus, Marcos e Lucas) e é conhecido por seu tom mais espiritual e teológico. Ele narra os ensinamentos, milagres e a paixão de Jesus de uma perspectiva única, destacando aspectos da divindade de Cristo.