Desmaiou antes de bater o busão

O motorista do ônibus envolvido em um acidente, na noite de segunda-feira (25), em Cordovil, Zona Norte, vinha se queixando de problemas de saúde e teria sofrido hipoglicemia antes de desmaiar ao volante. Marcos Silva de Souza, 58, está internado no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, junto com outros duas vítimas, uma delas em estado grave. Ao todo, nove pessoas ficaram feridas, depois que ele perdeu o controle da direção, bateu em alguns carros e parou somente após atingir o muro da estação de trem de Parada de Lucas.

De acordo com a mulher do motorista, ele ficou três anos afastado do trabalho por conta da diabetes, faz uso de insulina e já havia operado a vista, mas voltou a trabalhar há cerca de 40 dias, após ser liberado por peritos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Girleide Nascimento Teixeira disse ainda que o marido já havia alertado a Transporte Fábio's sobre sua condição de saúde, mas a empresa teria sugerido que ele pedisse demissão.

Amigo de Marcos, o também motorista de ônibus, Aloísio Alves Toledo, relatou que ele já havia desmaiado enquanto dirigia, na última semana, atingindo um carro.