Defende o marido e acusa o patrão

Girleide ressaltou que a empresa sabia que Marcos estava doente: "O meu marido operou a visão e explicou que não podia trabalhar. Ele queria que o mandassem embora, mas a empresa quer que ele 'peça as contas'. (A empresa) queria mais é que ele se 'lascasse', porque ele dirige e cobra, mas a empresa só quer saber disso, não quer saber da saúde, nem da vida das pessoas. Quem está lá fora vai dizer: 'É culpa do motorista', mas ninguém sabe (...) Terça-feira passada ele desmaiou ao volante, ele explicou que não podia (dirigir). Eu falei: 'Marcos, sai daí, pede as contas', mas eles (empresa) querem que ele perca os direitos, ele tem 35 (anos de trabalho)".