Praticamente sem exceção, toda tarde de domingo conta com um encontro de motoqueiros na Praça da Apoteose, no bairro Vila São Luiz, em Duque de Caxias. Apesar da região ter crescido no comércio, ainda é uma área bem residencial. Eles devem gostar de apostar corridas, porque fazem uma barulheira que pode ser ouvida de muito longe. É impossível descansarmos em paz.