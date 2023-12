SANTO DO DIA

OS SANTOS INOCENTES: Também conhecidos como as Crianças de Belém, são lembrados na tradição cristã como as crianças que foram mortas por ordem do rei Herodes, em um episódio descrito no Evangelho de Mateus. Este evento é celebrado na festa dos Santos Inocentes, em 28 de dezembro, que faz parte da temporada natalina. Esse episódio é um exemplo do medo e da brutalidade que frequentemente acompanham os poderes políticos e a resistência à mensagem de Cristo. Os Santos Inocentes são vistos como mártires que perderam suas vidas inocentes devido à inveja e à busca desenfreada de poder de Herodes.