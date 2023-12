Barricada com trilho de trem

Em Parada de Lucas, o Núcleo de Operações Especiais (NAOE) atuou na remoção de barricadas. Em uma das barreiras removidas pelas equipes, um trilho de trem com aproximadamente 1,5 metro de profundidade era utilizado por criminosos para dificultar o acesso dos policiais à comunidade.

A operação tem o objetivo de reprimir roubos de cargas e veículos e verificar denúncias sobre uma possível reunião de criminosos locais. Além do 16º BPM, de unidades do 1º Comando de Policiamento de Área (CPA) e do Bope, houve apoio ainda de uma ambulância do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (Gesar) e NAOE. Já os Batalhões de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), de Rondas e Controle de Multidão (Recom) e o Regimento de Polícia Montada (RPMont) atuaram em pontos da Avenida Brasil, nos dois sentidos.

O sargento Leonardo Maciel da Rocha será sepultado na tarde de hoje, no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, Zona Oeste do Rio.