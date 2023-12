Morre empresário Jacob Barata

Morreu na manhã de ontem, aos 91 anos, o empresário Jacob Barata, conhecido como o Rei dos Ônibus. Ele estava internado no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio. A causa da morte não foi divulgada. Jacob foi um dos sócios fundadores do Grupo Guanabara, um dos maiores do ramo de ônibus. O empresário nasceu em agosto de 1932, em Belém, no Pará. Com 18 anos, no Rio, iniciou a carreira no setor de transportes. Os negócios da família Barata estão à frente da operação de linhas de ônibus na cidade há mais de 50 anos. Apenas no Rio, a família é dona de 11 empresas de ônibus e conta com cerca de 400 coletivos circulando na cidade. O empresário deixa três filhos e nove netos. O velório de Jacob Barata está marcado para as 15h de hoje (27), no Cemitério do Caju.