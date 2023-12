Zinho tem o cabelo raspado

Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, teve o cabelo e a barba raspados após dar entrada no sistema penitenciário. O miliciano, preso no último dia 24, está em uma cela de 6m² na Penitenciária Laércio da Costa Peregrino, o Bangu 1, dentro do Complexo de Gericinó. Por enquanto, Zinho não tem direito à banho de sol.

No presídio, o criminoso disse ser soropositivo e diabético. A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) fez exames para confirmar as informações, mas os resultados ainda não saíram.

O miliciano se entregou na Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio, após negociação entre seus advogados, policiais federais e a Secretaria de Estado de Segurança Pública.

A entrega de Zinho pode ter relação com a descoberta da Polícia Federal e do Ministério Público do Estado (MPRJ) sobre a suposta ligação entre seu bando com a deputada estadual Lucinha (PSD).