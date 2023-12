Gostaria de solicitar que o prefeito coloque um ralo na esquina entre as ruas Edgard Barbosa e Itai, em Anchieta. Isso se mostra extremamente necessário, pois ajudaria muito no escoamento das águas das chuvas. Agora que o verão chegou, as tempestades serão mais frequentes, e ninguém aguenta mais ter que lidar com tudo alagado, ainda mais na volta do trabalho. Acredito que seja um serviço fácil, mas a gratidão da vizinhança será grande.