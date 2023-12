A situação nas ruas Sarapuí e Mapinguari, no bairro do Sarapuí, em Duque de Caxias, está completamente insustentável. Estamos sem água há quase um mês. A gente liga pra reclamar e a resposta é sempre a mesma. Informam que estão regularizando a situação, mas é mentira. Para piorar, as contas estão chegando normalmente. Não vamos pagar por um serviço inexistente.