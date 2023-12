Magia natalina se espalha por toda a cidade e encanta população

A Prefeitura de Maricá inaugurou a decoração do Natal Iluminado 2023, que enfeita toda a cidade com diversas atrações para moradores e visitantes, como a árvore flutuante, as casas do Papai Noel, a vila natalina e o espetáculo de águas dançantes na Lagoa de Araçatiba. Com 56 metros de altura e seis milhões de lâmpadas de microled, a já tradicional árvore de Natal flutuante conta com um deck e acessibilidade para que pessoas com deficiência, maricaenses e turistas possam tirar fotos bem próximos a ela.

O evento está divido em três locais. O primeiro a ser aberto foi a Vila Natalina e a Casa de Papai Noel na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro. O espetáculo teatral "O Acender das Luzes" acontece sempre às sextas-feiras, sábados e domingos, às 20h. Aos sábados, as apresentações acontecem às 20h e às 21h. Em Itaipuaçu, tem visitação à casa do Papai Noel na Praça dos Gaviões.

Em Araçatiba, além da árvore flutuante, o espetáculo das águas dançantes traz um efeito tridimensional em um trecho dentro da lagoa, com exibições que acontecem de quinta a domingo em dois horários, com duração de 10 minutos.

A decoração também está presente em prédios públicos, canteiros centrais da Rodovia Amaral Peixoto e bairros da cidade. A novidade deste ano é o 'Natal de Dia', que decorou o eixo da Rua Ribeiro de Almeida, entre as praças Orlando de Barros Pimentel e Conselheiro Macedo Soares.

O destaque do primeiro fim de semana do evento foi o acendimento da árvore da lagoa de Araçatiba, no dia 16, com média de público avaliada em 15 mil pessoas. O dado tem como base o número de veículos estacionados nas áreas próximas e sem levar em conta a média de passageiros transportados pelos coletivos da Empresa Pública de Transportes (EPT). A expectativa para os próximos dias é de um público entre 7 mil e 10 mil pessoas por dia. A programação do Natal Iluminado termina no dia 7 de janeiro.