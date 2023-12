Programação Lagoa de Araçatiba, Centro e Itaipuaçu

O espetáculo das águas dançantes na lagoa de Araçatiba tem duas apresentações por dia, às 20h30 e às 21h30, de quinta a domingo. Também serão realizadas apresentações no Dia de Natal e 1º de janeiro. Com auxílio de bombas submersas, o espetáculo tem efeito tridimensional e exibe movimentos com jatos de água, criando efeitos de dança sincronizada com música, iluminação colorida, fogo, fogos de artifício, além de um filme natalino. Todas as apresentações têm duração de 10 minutos. O espaço gourmet, com expositores de gastronomia e bebidas, funciona todos os dias das 18h às 22h (segundas, terças e quartas) e das 18h à 0h (sextas, sábados e domingos).

No Centro, o espetáculo teatral "O Acender das Luzes" acontece sempre às sextas, sábados e domingos, às 20h. Porém, aos sábados, as apresentações acontecem em dois horários: às 20h e às 21h. O palco foi montado atrás da Casa de Cultura, na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro. A Casa do Papai Noel funciona às segundas, terças e quartas, das 18h às 22h, e às sextas, sábados e domingos das 18h à 0h. A Secretaria de Turismo também organizou shows gratuitos de cantores locais de sexta a domingo, a partir das 21h. Na Praça Conselheiro Macedo Soares, também no Centro, o Coreto do Papai Noel funciona todos os dias, das 14h às 18h.

Já a Praça dos Gaviões, em Itaipuaçu, também conta com uma Vila Natalina. A visitação à Casa do Papai Noel acontece às segundas, terças e quartas, das 18h às 22h, e às sextas, sábados e domingos das 18h à 0h. Lá também tem o espetáculo teatral "O Acender das Luzes", sempre às sextas, sábados e domingos, às 20h. Porém, aos sábados, as apresentações acontecem em dois horários: às 20h e às 21h.