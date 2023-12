Ações de segurança alimentar de Maricá na rota europeia

Maricá foi uma das cinco representantes do Brasil do intercâmbio com cidades europeias sobre segurança alimentar. A iniciativa aconteceu de janeiro a setembro, quando foi apresentado o relatório final dos estudos realizados em Maricá (RJ), Santarém (PA), Rio Branco (AC), Curitiba (PR), Recife (PE), Gante (Bélgica), Valência (Espanha) e Turim (Itália) para o projeto "Cidades e Alimentação: Governança e Boas Práticas para Alavancar os Sistemas Alimentares Urbanos Circulares".

Em setembro, uma comitiva com membros da Embrapa Alimentos e Territórios, da Delegação da União Europa no Brasil, Instituto Comida do Amanhã, prefeituras de Recife e Curitiba e universidades, visitou as iniciativas de segurança alimentar de Maricá, como o Restaurante Municipal Mauro Alemão, em Inoã; a Fábrica de Desidratados, em Ubatiba; a Praça Agroecológica Araçatiba; e a Fazenda Pública Joaquin Piñero, no Espraiado.

"Fiquei surpreendida aqui com iniciativas fantásticas, como o restaurante municipal, a fábrica de desidratados e a praça agroecológica", disse Noelia Barriuso, representante do projeto Diálogos União Europeia-Brasil.

O município fluminense se tornou referência em segurança alimentar com os jardins comestíveis — encontrados na Fazenda Municipal Pública, em praças agroecológicas de Araçatiba, Guaratiba, Parque Nanci, Itapeba e São José do Imbassaí e nas hortas urbanas vizinhas ao asfalto. Nesses locais são produzidos alimentos sem agrotóxicos e que podem ser colhidos de graça por moradores e turistas. Outra iniciativa é o projeto de compostagem realizado na unidade de Araçatiba, onde 300 voluntários doem produtos orgânicos crus e em troca recebem verduras, hortaliças e frutas colhidas na praça.