Vizinho do colégio, Carlos José contou que é comum pessoas em situação de rua e usuários de drogas invadirem e permanecerem dentro do Ciep, e que eles costumam soltar bombas no local, apesar de sempre presenciar policiamento na região. Segundo ele, na noite de quarta-feira, artefatos explosivos foram utilizados na ação criminosa e moradores de residências próximas sentiram um tremor, por conta do impacto da explosão. "Minha casa tremeu, parece granada que eles soltam", contou o vizinho.