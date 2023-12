Tentativa de furto e explosão em Ciep

A explosão no Centro Integrado de Educação Pública (Ciep) Professora Célia Martins Menna Barreto, em Bangu, na Zona Oeste, causou um prejuízo de aproximadamente R$ 700 mil, segundo o secretário municipal de Educação. Na manhã de ontem, Renan Ferreirinha esteve no local para verificar os danos no colégio, que foi alvo de uma tentativa de furto de cobre da tubulação de gás da cozinha, na noite de quarta-feira (27). O acidente deixou um suspeito com diversas queimaduras.

A vistoria da Defesa Civil apontou que houve colapso e rebaixamento de gesso da cozinha, despensa, vestiário e refeitório e, apesar de não ter sido detectado risco estrutural iminente, foi realizada interdição preventiva. Segundo Ferreirinha, serão necessárias obras emergenciais para a reconstrução do refeitório, da cozinha, do forro do teto e toda a estrutura que foi danificada, como o banheiro do segundo andar do CIEP, que fica em cima da cozinha.

"A gente precisa entender o que a ganância humana, o que a criminalidade é capaz de realizar. Essa explosão inteira aqui é fruto disso, de uma criminalidade, de uma insegurança, que impacta também a educação. O que nós já conseguimos averiguar com os órgãos de infraestrutura da prefeitura é o impacto de, pelo menos, R$ 700 mil (...) Esses R$ 700 mil ou mais, são impostos, é fruto de dinheiro público, é o meu dinheiro, é o seu dinheiro que está pagando essa conta. Esse dinheiro poderia ser utilizado para comprar um livro, para comprar um kit escolar, para reformar algum outro espaço que já estava precisando", declarou o secretário.