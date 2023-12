Saiba quem é Pipito, novo 01

Rui Paulo Gonçalves Estevão, conhecido como 'Pipito', é apontado pela polícia como o próximo líder da milícia comandada por Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, preso no último dia 24 após se entregar na Superintendência da Polícia Federal. O criminoso havia assumido o posto de 'zero 2' da maior milícia do Rio após a morte do sobrinho de Zinho, Matheus da Silva Rezende, o Faustão.

Considerado homem de confiança do miliciano, Pipito foi o responsável por coordenar os ataques a ônibus na Zona Oeste do Rio em outubro deste ano. Os ataques, que deixaram 35 coletivos incendiados, foram motivados pela morte de Faustão, em operação da Polícia Civil na comunidade Três Pontes, em Santa Cruz.

Pipito chegou a ser preso em 2018, no entanto, deixou o presídio dois anos depois, após conseguir um benefício que permitiu saída temporária durante a pandemia da Covid-19. Ele havia sido condenado a seis anos e seis meses de prisão.

Em outubro deste ano, mais de 100 munições, carregadores de pistola e de fuzil, celulares e objetos de valor foram apreendidos em sua casa na comunidade de Antares, em Santa Cruz, na Zona Oeste.