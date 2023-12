Pares de chinelo nos escombros

Apesar de Rai ter sido o único encontrado pela Polícia Militar no local, segundo Renan Ferreirinha, as equipes tentam descobrir se há outros envolvidos no crime, que teriam conseguido fugir do local, já que pares de chinelo foram encontrados nos escombros da escola. A versão também foi reforçada pelo subprefeito da Grande Bangu, Robson Chocolate, que lamentou a situação em que o Ciep ficou após a explosão.

"Acabou com a cozinha toda e parte do segundo andar, com o impacto (da explosão), avariou. Derrubou parede, 'arrebentou' porta, geladeira, fogão, não tem mais nada (na cozinha). A Defesa Civil fez a primeira entrada ontem e a empresa hoje. A parte da cozinha está interditada, mesmo sabendo que ali não tem problema nenhum, a Defesa Civil deixou interditada, para não ter nenhum problema", afirmou o subprefeito.