Gostaria de registrar uma reclamação sobre as constantes quedas de energia que ocorrem na Avenida Maracanã, principalmente no trecho entre as ruas Dona Delfina e Uruguai. Essas interrupções, que às vezes duram até segundos, podem ocasionar a queima de aparelhos eletrônicos, além de ser muito irritante. Espero que a Light esteja disposta a enfrentar processos.