santo do dia

Sagrada Família

A Sagrada Família de Nazaré é uma das representações mais reverenciadas e significativas da tradição cristã. Ela é composta por Jesus, Maria e José, e essa unidade familiar desempenha um papel central na narrativa do Novo Testamento. A história da Sagrada Família é repleta de eventos marcantes que revelam a importância da fé, da obediência e do amor. O relato da Natividade de Jesus, que é celebrado no Natal, é um dos eventos mais emblemáticos da história da Sagrada Família. Chegando em Belém, eles encontraram todas as estalagens cheias, e assim, Jesus nasceu em um estábulo.