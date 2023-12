Encaminhados para o Pedro II

Os baleados foram encaminhados ao Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a criança está internada em estado gravíssimo. Ela recebeu os primeiro cuidados na UPA de Paciência e transferida para o HMMC.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.

Na véspera de Natal, no último domingo, Zinho, que era o miliciano mais procurado do Rio de Janeiro, se entregou à Polícia Federal. Foragido desde 2018, Luís Antônio da Silva Braga possuía 12 mandados de prisão expedidos pela Justiça.

A entrega de Zinho pode ter relação com a descoberta da Polícia Federal e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) sobre a suposta ligação entre seu grupo criminoso com a deputada estadual Lucinha (PSD). As investigações apontam uma possível participação ativa da parlamentar e de sua assessora na organização criminosa.