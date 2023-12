Braço de Zinho é morto a tiros

Antônio Carlos dos Santos Pinto, apontado como um dos sucessores de Zinho no comando da milícia, foi morto, na manhã de ontem, na comunidade Três Pontes, em Paciência, Zona Oeste do Rio. Conhecido como Pit, o miliciano, de 46 anos, estava dentro de um carro quando foi assassinado a tiros. Outro homem, identificado como Leonel Patrício de Moura, também foi morto a poucos metros do local. Além disso, um menino de 9 anos, que seria filho de Pit, e outros dois adultos que estavam com ele foram baleados.

Informações preliminares apontam que Leonel e Pit teriam marcado um encontro e os criminosos, sequestraram Leonel, o torturam e o obrigaram a levá-lo até a localização do miliciano. Em seguida, o grupo assassinou os dois.

Às 10h01, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender ocorrência, que aconteceu na Rua Cerquílio. No local, a equipe do 27º BPM (Santa Cruz), da Polícia Militar, constatou que os homens já estavam mortos, isolou a área e acionou a perícia.

As imagens obtidas pelo MEIA HORA mostram as diversas marcas de tiro no veículo branco e o corpo de Pit estirado no banco do motorista. No outro veículo, um Honda Fit, Leonel foi encontrado morto e com as mãos amarradas.

Investigações apontam que o miliciano era o 4° na hierarquia da milícia de Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, que está preso em Bangu 1 desde domingo (24). Pit era um dos responsáveis pelas finanças do grupo e chegou a ser preso pela Polícia Civil em maio de 2019, mas foi solto em setembro deste ano.