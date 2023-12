Trem descarrila e bate em muro

No último dia útil do ano, a cidade do Rio enfrenta um caos no transporte na volta para casa. Isso porque um trem descarrilou e bateu em um muro das proximidades da estação São Francisco Xavier, na Zona Norte do Rio, no fim da tarde de ontem. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os passageiros foram retirados do vagão e não houve feridos. Além disso, mais cedo, uma composição do metrô também descarrilou, suspendendo o funcionamento da Linha 2, que deve voltar a operar normalmente apenas a partir das 5h de hoje (30).

Segundo os militares, o quartel de Vila Isabel foi acionado às 17h20, cerca de meia hora depois todos os passageiros haviam sido retirados do local sem ferimentos e levados para a plataforma. A Defesa Civil também foi acionada.

Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver o estrago após o acidente. O muro da estação ficou completamente destruído. Ainda no vídeo, uma mulher se desespera e agradece pelo livramento por ter chegado em casa momentos antes. "Gente, pelo amor de Deus! Estou me tremendo toda", disse.