Eletricista agride cão e filma tudo

A Polícia Civil indiciou o eletricista que gravou as agressões cometidas contra o próprio cachorro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara) e na Delegacia de Proteção e Meio Ambiente (DPMA). O homem vai responder pelo crime de maus-tratos, mas foi liberado após prestar depoimento, porque não houve flagrante.

No vídeo, o eletricista aparece agredindo o cachorro, que parece ser da raça pitbull e aparenta estar bem magro, com diversos objetos, como tênis, bota e uma vara, enquanto o animal está acorrentado dentro de uma oficina. Nas imagens, o cão não reage e chega a deitar enquanto é agredido na cabeça. "Você não gosta de comer bota? Gosta de comer tênis?", diz ele, enquanto bate várias vezes no animal. Em seguida, ele o pega pela corrente e o leva para rua. "Sabe que vai durar nada na rua, no asfalto, mas não 'tô' nem aí", afirma enquanto o leva para fora.

Em depoimento na 74ª DP, o acusado afirmou que as agressões ocorreram depois que o cachorro teria comido seus sapatos. O eletricista disse ainda que não cometeu maus-tratos.