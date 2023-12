É lamentável o descaso do Estado com os segurados do INSS, que estão penando há anos para obter o benefício de aposentadoria ou auxílio-invalidez liberado. Temos que nos humilhar e depender de prazos inaceitáveis, por algo que é nosso direito. Falo em nome de todos quando digo que espero que com a chegada de 2024 isso vire uma prioridade. Queremos respeito.