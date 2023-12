Os moradores da Rua Bento Vasconcelos, no Centro de Nova Iguaçu, pagam o IPTU mais caro da cidade, mas não sabem para onde o dinheiro vai. Precisamos de uma manutenção na região. Já tem dois buracos que impedem a passagem dos veículos, além disso outros dois postes estão com as lâmpadas queimadas. Para completar, a rua está uma imundice. Ninguém faz nada.