Mangueira em tom marrom

Rainha do palácio da Estação Primeira de Mangueira, a cantora Alcione está radiante em ter sido escolhida como enredo para o Carnaval 2024. Ao MEIA-HORA, ela explicou que ficou honrada quando soube da homenagem.

"Eu nunca pensei em ser enredo da minha escola. Para mim, isso é o máximo que um artista pode querer alcançar: ser enredo de uma escola de samba, principalmente da Estação Primeira de Mangueira. Estou muito feliz, muito orgulhosa, por mim, pela minha família, pelo meu estado, que é o Maranhão, e por todos os meus amigos. A Mangueira é uma instituição séria, maravilhosa, então fico muito lisonjeada, honrada de ser enredo dessa escola".

Perguntada sobre o que não pode faltar no desfile de 2024 da Mangueira, a Marrom contou que as "coisas do Maranhão", sua terra natal, estarão na exibição da Verde e Rosa.

"Não pode faltar alegria, o prazer de desfilar. É isso que o mangueirense tem. As coisas do Maranhão eu sei que os carnavalescos estão cuidando disso, que a Mangueira não vai deixar de fora, mas agora cabe ao desfilante que ama essa escola, que veste com orgulho o verde e rosa, dar o seu melhor. Então, não podem faltar é a felicidade e o charme do mangueirense".

A cantora disse que aprovou o samba-enredo composto em sua homenagem.

"Eu me senti muito especial, muito vaidosa de ter sido convidada para essa gravação. Nossa Senhora, fazer parte da gravação do samba-enredo da Estação Primeira é tudo para mim. Eu estou muito orgulhosa, muito feliz de participar e mais ainda com o resultado".

O suspense ficou por conta da posição em que estará no desfile da Mangueira no Carnaval 2024.

"Ainda vai ser conversado. Até o momento, não sei onde eu venho. Agora, uma coisa que eu garanto é que eu venho, de qualquer forma. Em relação a minha posição de desfile, não tenho preferência, onde a Mangueira me colocar estou bem. O importante é desfilar".

Por fim, Alcione deixou claro que a Mangueira entrará na Avenida na busca pelo título do Grupo Especial.

"O mangueirense é uma pessoa especial, que pertence a uma escola especial. Eu sempre achei o seguinte: antes da mangueira passar, ninguém sabe quem ganhou o Carnaval. É com esse espírito que nós vamos para a Avenida. O mangueirense tem orgulho de ser mangueirense. Adora desfilar e vai fazer bonito esse ano".