santo do dia

São Silvestre I

Foi o 33º Papa da Igreja Católica e serviu de 314 a 335 d.C., durante um período crucial para o Cristianismo. Ele é lembrado como um dos primeiros papas da era pós-Constantino, quando o Cristianismo começou a ser tolerado e depois adotado como religião oficial do Império Romano. Silvestre é mais conhecido por seu papel na cura miraculosa do imperador Constantino, que sofria de lepra. Segundo a tradição, Constantino teria tido um sonho no qual São Pedro e São Paulo o instruíram a buscar Silvestre para receber o batismo e ser curado de sua doença. Em agradecimento, Constantino concedeu aos cristãos uma série de benefícios.