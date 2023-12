Benefícios dos alimentos

Vegetais de Folhas Verdes Escuras (como couve, espinafre, e rúcula):

Ricos em clorofila e betaína, ajudam na desintoxicação do sangue e melhoram a função do fígado. São também excelentes fontes de vitaminas, minerais e fibras, que promovem a saúde digestiva.

Limão e outras Frutas Cítricas (como laranja e abacaxi):

Estimulam as enzimas digestivas e do fígado e ajudam na eliminação de toxinas. São ricos em vitamina C, um poderoso antioxidante que fortalece o sistema imunológico.

Alho:

Contém compostos de enxofre que são essenciais para processos de detoxificação. O alho também possui propriedades antibacterianas e antivirais.

Beterraba:

Rica em antioxidantes e nutrientes essenciais para a purificação do sangue e melhoria da função hepática.

Gengibre:

Estimula a digestão, circulação e sudorese, processos essenciais na eliminação de toxinas. Além disso, possui propriedades anti-inflamatórias.

Cúrcuma (Açafrão-da-terra):

Contém curcumina, um composto com fortes propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, e que ajuda na desintoxicação hepática.

Sementes de Chia e Linhaça:

Ricas em fibras, ajudam na regulação do trânsito intestinal, facilitando a eliminação de toxinas pelo sistema digestivo.