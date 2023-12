Sugestão de Suco Verde Detox

Ingredientes:

1 maço de couve

(ou espinafre)

1 pepino médio

2 talos de aipo

1 maçã verde

Suco de 1 limão

1 pedaço pequeno de

gengibre (cerca

de 2 cm)

1 copo de água de coco ou água filtrada

Instruções:

Lave bem todos os vegetais e frutas. Corte o pepino, a maçã e o aipo em pedaços menores para facilitar a extração do suco. Descasque o gengibre. Coloque todos os ingredientes no liquidificador, adicionando o suco de limão e a água de coco ou água filtrada. Bata até obter uma mistura homogênea. Se desejar, coe o suco para remover as fibras (mas mantê-las é benéfico para a digestão). Sirva imediatamente para aproveitar ao máximo os nutrientes.