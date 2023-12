Pra limpar o organismo

É comum meter o pé na jaca no Natal. Que atire a primeira pedra quem não se jogou na rabanada, panetone e nas demais delicias da ceia, além de exagerar no consumo de bebidas alcoólicas. Se a ideia é fazer o mesmo nesta noite de Réveillon, não se preocupe. A boa notícia é que dá para desintoxicar o organismo depois de tantos excessos incluindo alguns alimentos saudáveis no cardápio.

"Alguns alimentos ajudam a promover a eliminação de toxinas, melhorando o funcionamento do fígado, que é o principal órgão de detoxificação do corpo, e oferecem diversos outros benefícios para a saúde, como vegetais de folhas verdes escuras, como couve, espinafre, e rúcula, limão e outras frutas cítricas, alho, beterraba, gengibre, cúrcuma e sementes de chia e linhaça", enumera o Dr. Christian Aguiar, pós-graduado em nutrologia.

Os sucos detox também podem ser uma boa pedida. "Eles podem ser uma adição saudável à dieta, especialmente quando utilizados como complementos a uma alimentação equilibrada e não como substitutos de refeições principais. Eles ajudam a hidratar o corpo, fornecem vitaminas e minerais essenciais, e podem auxiliar na desintoxicação do organismo", diz o profissional, que ensina uma receita de suco verde (veja abaixo). É indicado tomar de um a dois copos da bebida por dia.

A prática de atividade física é outra aliada na hora de ajudar a desintoxicar o organismo. "A prática de exercícios leves a moderado aumentam o detox através do sistema respiratório e do suor, melhora a digestão e a sensação de energia", destaca Dr. Christian.