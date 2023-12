Roubou lojas de madrugada

Um adolescente de 16 anos foi apreendido na manhã de ontem depois de dormir no Plaza Shopping, no Centro de Niterói, Região Metropolitana do Rio, para roubar lojas durante a madrugada. O jovem foi apreendido quando tentava sair do estabelecimento.

Segundo informações de agentes do programa Segurança Presente, com o jovem foram encontrados 25 relógios, nove aparelhos celulares, seis cordões banhados a ouro, dois canivetes, dois fones de ouvido, um alicate de corte e um arco de serra.

O gerente administrativo do shopping acionou os policiais após perceber que havia um homem no local, mesmo com o centro comercial ainda fechado. O caso foi registrado na 76ª DP (Niterói).

Já na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, na manhã de ontem, uma dupla que soma 29 anotações criminais foi presa enquanto andava pelo bairro com um facão de açougue.