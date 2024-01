Vai começar o esquenta na Sapucaí

Chegou a semana mais esperada dos sambistas. Começa no próximo sábado, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, a temporada dos ensaios técnicos para o Carnaval 2024. Até os desfiles oficiais, a Avenida será ocupada pelas escolas da Série Ouro, sempre aos sábados, e do Grupo Especial, nos domingos.

Apenas no primeiro fim de semana de fevereiro é que as agremiações da elite do carnaval carioca ocuparão tanto o sábado, quanto o domingo. A "Lavagem da Marquês de Sapucaí" e os ensaios de Beija-Flor e Vila Isabel, no dia 3, e de Viradouro e Imperatriz Leopoldinense, no dia 4, já com o teste de iluminação e som do Sambódromo.

No primeiro fim de semana do ano, passam pela Sapucaí, no sábado, as seguintes escolas da Série Ouro: União do Parque Acari, Arranco do Engenho de Dentro, Império da Tijuca e Estácio de Sá. A previsão de início é às 19h.

O primeiro domingo de 2024, dia 7 de janeiro, está reservado para Porto da Pedra, que volta ao Especial, e a Mocidade Independente de Padre Miguel. O início está agendado para 20h30. Lembrando que em todos os dias a entrada na Marquês de Sapucaí é inteiramente grátis.