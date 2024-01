Tigre e Castorzinho estão fortes

A Porto da Pedra e a Mocidade, que abrem o calendário de ensaios técnicos do Grupo Especial, domingo, na Sapucaí, estão cheias de vontade de pisarem logo no solo sagrado dos sambistas. A preparação está muito forte nas duas agremiações.

"Acho que o samba da Mocidade já chegou às ruas, furou a bolha, já tem versão funk e tem criança cantando. A gente fica muito feliz até porque as pessoas tinham uma certa desconfiança com o enredo, o enredo deu grandes sambas, a escola escolheu um grande samba que virou hit do pré-carnaval", disse o intérprete Zé Paulo.

"O trabalho está fluindo bastante, graças a Deus. Estamos na fase final, agora o que temos que fazer é mais limpar braço, perna. Está dando tudo certo", disse a porta-bandeira da Porto da Pedra, Denadir Garcia, que também destacou o trabalho da coreógrafa Stela Maris.