Reconhecimento facial funcionou

A Polícia Militar deve ampliar o uso dos equipamentos de reconhecimento durante ações no estado do Rio. Após o sucesso na festa de Réveillon em Copacabana, as ferramentas serão utilizadas durante policiamento na praia, túneis e vias expressas. A informação foi divulgada pelo porta-voz da corporação, o coronel Marco Andrade, durante entrevista ao programa RJ1, TV Globo, ontem.

"Nos pontos de revista, tínhamos as câmeras de reconhecimento facial. Inclusive, fizemos a primeira primeira, inauguramos o sistema que veio para ficar e será estendido para toda a orla da capital fluminense, todos os túneis e vias expressas", afirmou o coronel.

O sistema de reconhecimento já havia sido utilizado pela PM em jogos de futebol realizados no Maracanã. Com uma câmera, ele identifica a pessoa e, com base nos dados de pessoas foragidos, encontra os suspeitos procurados pela Justiça.

Durante o Réveillon em Copacabana, o equipamento ajudou na prisão de um homem com mandado em aberto por tentativa de homicídio. Além dele, a PM prendeu seis suspeitos e apreendeu 12 adolescentes.