ELYSA é o nome do primeiro bebê que veio ao mundo na rede pública de saúde do Rio em 2024. Nasceu de parto cesárea, com 2.550kg e 47cm, à 0h do dia 1, no Hospital Municipal Pedro II, Zona Oeste do Rio. A mamãe Mayara e o papai Gilmar ficaram muito emocionados na chegada da primeira filha do casal. Dois minutos depois, nasceu Pietro no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, de parto natural, com 45cm e 2.615kg.