Casal já foi parar na DP em 2016

Esta não foi a primeira confusão envolvendo o casal. Em dezembro de 2016, Jéssica afirmou ter sido vítima de agressões de porteiros do prédio onde vivia com Hugo, em Curicica, também na Zona Oeste, a mando do ator. O ataque ocorreu quando ele teria pedido para os funcionários do prédio a tirarem de lá à força, após ela ter ido ao local para buscar seus pertences. À época, o caso foi registrado na 32ª DP (Taquara) e o presidente do Sated contou que a mulher teria chamado o porteiro do condomínio, que é negro, de "macaco e sujo", o que teria provocado a confusão.