Em nome dos moradores do bairro de Vila Isabel, na Zona Norte, venho fazer uma reclamação sobre a empresa Águas do Rio. A pressão da água nas casas da Rua Souza Franco, que fica na esquina com a Rua Teodoro da Silva, é muito fraca. Essas casas são antigas, e por isso não possuem cisterna. É muito comum que as pessoas fiquem sem abastecimento. Um absurdo.