Sou morador da Rua Uçá, no bairro Jardim Guanabara, na Ilha do Governador, e gostaria de fazer uma reclamação. Uma das principais e mais belas características da rua sempre foram as palmeiras imperiais. Além disso, sabemos que as árvores ajudam a combater o calor. A prefeitura veio cortar algumas que estavam na iminência de queda e não replantou nada.