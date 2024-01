Casal relata pânico a bordo

Um casal de namorados que estavam entre os passageiros do ônibus passou momentos de pânico, temendo pelas próprias vidas, sob as armas dos criminosos. O jovem contou, em entrevista à TV Globo, que os bandidos eram agressivos com as vítimas, ameaçando a todo momento matar a todos.

"Eles gritavam pedindo celular, relógio e falavam que iam matar quem não passasse. Durante todo o trajeto eles ameaçaram os passageiros dizendo que quem não passasse os objetos iria morrer. Todo mundo passou tudo. No meu caso, eu entreguei a minha bolsa com roupa, tênis, documentos, carteira e celular", disse o homem, que precisou acalmar a companheira, que ficou muito nervosa durante o assalto.

"Eles revistaram todo mundo. Após tudo isso, eles mandaram o motorista parar e fugiram. A minha namorada ficou em pânico. Ela só chorava, e eu tentei acalmá-la. Foram momentos de terror. Ela não conseguiu dormir", completou.