Crime igual antes do Natal

De acordo com apuração da TV Globo, este não foi o primeiro crime deste tipo na região. Um assalto nas mesmas circunstâncias ocorreu no dia 23 de dezembro. A Polícia Civil informou que a dinâmica foi a mesma. No entanto, na ocasião seriam cinco criminosos formando o grupo de bandidos. Eles abordaram um ônibus que vinha de São Paulo para o Rio de Janeiro no mesmo local e obrigaram o motorista a fazer o mesmo percurso pela Avenida Brasil. No entanto, naquela oportunidade, desceram próximo ao Complexo da Maré.

A Polícia Militar destacou que não foi acionada para a ocorrência. Contudo, informou que todos os batalhões de área da corporação empregam o Policiamento Transportado em Ônibus Urbano (PTOU), uma modalidade que visa a abordagem e revista específicas nos coletivos que circulam pela capital e interior do estado. A corporação destacou que é possível fazer alertas pela central 190 ou pelo app.